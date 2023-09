Lorenzo punto da uno scorpione mentre gioca nel cortine della scuola, morto a 5 anni dopo ore di agonia

Un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato punto da uno scorpione nel cortile della scuola. Lorenzo Benicio de Moraes Ramalho è deceduto dopo diverse ore di agonia dopo essere stato attaccato dall'animale nel cortile della scuola che frequentava ad Itapolic, nello stato di San Paolo, in Brasile. Il bambino stava prendendo l'acqua e non si è accorto della presenza dello scorpione che lo ha punto.

La corsa in ospedale

Lorenzo è stato portato d'urgenza in un vicino ospedale prima di essere trasferito in un'altra clinica a Ibitinga dove i medici lo hanno trattato con siero anti-scorpione per il veleno.

Purtroppo però era troppo tardi e per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il veleno in circolo aveva già compromesso diversi organi e dopo ore di agonia è morto. Un portavoce dell'autorità locale ha detto ai media che la scuola era stata disinfestata da poche settimane, ma in questo periodo gli scorpioni sono in fase riproduttiva e la loro presenza è massiccia.

Morso letale

«Siamo impegnati a fornire pieno supporto in questo momento», hanno fatto sapere. Non è stata indicata la specie di scorpione che ha punto il bambino, ma in Brasile, e in generale nel Sud America, è molto diffuso lo scorpione giallo, considerata una delle specie più pericolose al mondo. Il suo veleno altamente tossico è estremamente letale e può uccidere un essere umano entro un’ora.