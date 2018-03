Lascia le figlie davanti al negozio a chiedere l'elemosina: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha lasciato le sue due figlie, di 12 e 4 anni, a chiedere l'elemosina dinanzi all'ingresso di un negozio. Una donna di Torre Annunziata è stata denunciata dai militari.Un carabiniere di quartiere, in servizio di pattugliamento lungo le strade della cittadina del Napoletano, ha notato una donna che spingeva un carrozzino con una bimba di due anni ed accanto aveva altre due bimbe. Arrivate davanti a un negozio lungo il corso principale, la donna ha lasciato le figlie di 12 e 4 anni a chiedere l'elemosina, per poi allontanarsi con la più piccola. Il carabiniere ha bloccato la donna: è una straniera di 30enne che è stata denunciata per abbandono di minori.