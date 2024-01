Bambina di due anni azzannata da un pitbull, ricoverata in gravi condizioni: «Era libero e l'ha attaccata»

Una bambina di due anni e mezzo è stata azzannata ai piedi da un american pitbull e trasportata in codice rosso all'ospedale Belcolle di Viterbo. Il fatto è successo ieri pomeriggio a Canepina, in provincia di Viterbo. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la piccola al momento del ferimento si trovasse in piazza Garibaldi, quando improvvisamente il cane che in quel momento girava libero l'avrebbe attaccata ferendole i piedi. Sul posto i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla piccola, per poi trasportarla all'ospedale viterbese, dove tuttora sarebbe ricoverata.

Denunciato il padrone

Nonostante la gravità delle sue ferite la vita della bambina non sarebbe in pericolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo forestale. I militari durante le indagini hanno riscontrato gravi irregolarità commesse dal proprietario del cane.

In particolare l'omessa custodia di animali pericolosi e la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina. Per le violazioni l'uomo sarà sanzionato, mentre per le lesioni cagionate dal suo cane alla piccola interverrà l'autorità giudiziaria. Intanto i carabinieri forestali in collaborazione con il servizio veterinario della Asl, stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione.