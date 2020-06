Verona, muore a nove mesi: era stata appena dimessa dall'ospedale

VERONA - Accertamenti sono in corso per determinare le cause della morte di una bimba di 9 mesi di Bergantino, in provincia di Rovigo. Ieri i genitori l'avevano portata al pronto soccorso dell'ospedale Legnago (Verona) che l'ha dimessa, facendola tornare a casa. In tarda mattinata il Suem 118 è intervenuto dopo essere stato chiamato perchè le sue condizioni si erano aggravate.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castelmassa che hanno avvertito la procura della Repubblica di Rovigo.

Ultimo aggiornamento: 17:27

