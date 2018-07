Muore a 5 anni per un tumore al cervello, la foto degli ultimi attimi di vita commuove il web

di Alessia Strinati

La loromuore a causa di une i genitori decidono di condividere lo straziante addio. Zoey Catherine Daggett, di Fairport, vicino a New York, è morta a 5 anni a causa di una rara forma di tumore al cervello, il glioma pontino intrinseco.Il suo ultimo giorno di vita lo ha passato insieme ai suoi genitori, tra le braccia della mamma e del papà. Casey Daggett ha pubblicato una foto che la ritrae con la bimba, proprio poco prima che morisse: «Abbiamo avuto due anni per prepararci alla sua morte», ha detto la mamma al Daily Mail , «Ma non è bastato».Tutto è stato scoperto dopo una banale caduta al parco, la bimba ha iniziato a zoppicare, così hanno fatto degli esami più approfonditi. Quando i medici gli hanno diagnosticato la malattia hanno avvertito la famiglia che le possibilità di sopravvivenza erano dell'1%, così, sin da subito, hanno dovuto fare i conti con la più terribile delle perdite.La famiglia è distrutta e i cari hanno avviato una raccolta di fondi online per poter sanare le spese mediche sostenute in questi due anni di malattia.