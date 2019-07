Bambina muore a 4 anni dimenticata dal papà nell'auto sotto al sole

di Simone Pierini

Una. La piccola è rimasta all'interno della vetturaa Rovigno, sulla costa occidentale della penisola istriana, in Croazia. Era domenica mattina. Dopo due giorni di agonia. Quando il papà se n'è ricordato era troppo tardi. La figlia era in gravissime condizioni, riportando danni cerebrali causati dal caldo rovente.Come riportato da La Voce del Popolo il papà, un uomo di 33 anni che è stato denunciato, era stato richiamato a lavoro per quella che credeva fosse una questione di pochi minuti. Così ha deciso di portare con sé la bimba che risiedeva con lui in casa. Giunto in ufficio però, il lavoro lo ha impegnato per ore e l'uomo si è dimenticato di aver lasciato la piccola in macchina sotto al sole.