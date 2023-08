Bambina milionaria a 12 anni, dalla torta di compleanno spuntano banconote: «Senza parole»

Pixie Curtis festeggia 12 anni. Per qualcuno il suo nome non suona familiare, mentre qualcun altro conosce bene la sua vicenda. Si tratta della bimba multi milionaria, figlia dell'imprenditrice Roxy Jacenko. Conosciuta grazie al suo profilo social, dove mostra la vita da principessa che sta vivendo, tra lusso e qualche eccesso. L'ultimo, riguardo proprio la sua festa di compleanno.

La piccola Pixie, baby influencer inglese, ha festeggiato il dodicesimo compleanno con i parenti a Singapore. Il fatto particolare della sua festa riguarda la torta di compleanno. Come testimoniato da un video pubblicato dalla stessa su Instagram, si vede uscira una pila di banconote dalla torta. «Senza parole», il commento della festeggiata. Il gesto, per il quale la giovane ha mostrato felicità e stupore, non è piaciuto a tutti. Oltre ai tanti commenti di auguri, c'è chi ha criticato la ragazzina. «Ostentare tutta questa ricchezza non è rispettoso verso chi non ha nulla», si legge in uno dei commenti.

L'impresa

Pixie, spinta dalla mamma, è diventata una baby imprenditrice di successo, grazie al marchio omonimo che vende fidget spinner.

Nel primo mese di attività (complice il boom di vendite e-commerce) l'azienda a suo nome ha incassato 105mila sterline.