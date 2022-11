Bambina di 4 anni resta tutta la notte accanto alla madre morta: «Fate piano, mamma sta dormendo»

«Fate piano che la mamma sta dormendo». Una bimba di 4 anni ha passato l'intera notte accanto alla madre che credeva addormentata profondamente, ma in realtà la donna era morta. È accaduto a Vigevano, come riporta La Provincia pavese.

La macabra scoperta

La piccola è rimasta in casa sola con la madre deceduta fino al pomeriggio successivo, quando alcuni parenti sono arrivati nell'appartamento dopo aver provato a contattare la donna per ore, invano. All'arrivo dei familiari, la bambina ha detto loro di non fare rumore per evitare di svegliare la mamma. Solo allora è stata fatta la macabra scoperta: la donna, 40 anni, era morta in seguito a un malore che l'ha colta nel sonno.