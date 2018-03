Aggredito dal pitbull dell'amico: bimbo medicato con 46 punti di sutura

A 9 anni aggredito dal pitbull dell'amichetto. E' accaduto a Mercogliano (Avellino). I bambini stavano giocando nel prato antistante una villetta; sono stati necessari 46 punti per suturare le ferite. Il bambino è stato azzannato in profondità al polpaccio sinistro, al piede destro e ferito anche alle guance. E' stato curato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Provvidenziale l'intervento di sua madre, rimasta ferita anch'essa nel tentativo di distogliere il cane, e soprattutto quello di un vicino di casa che con un forcone ha colpito il pitbull alla gola uccidendolo.



All'aggressione ha partecipato anche un altro cane che, dopo essere fuggito, è stato catturato e, da quanto di apprende dai sanitari del servizio veterinario della Asl, potrebbe essere soppresso. Il bambino - ricoverato nel nosocomio avellinese - ha descritto lucidamente le fasi dell'aggressione. Le sue condizioni, dopo una notte trascorsa dormendo poco, non destano preoccupazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA