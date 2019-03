Ciclista 50enne trovato morto nei boschi, non è un malore

Secondo le prime informazioni a dare l'allarme sono stati due escursionisti di passaggio, che hanno notato il corpo a lato della strada sterrata, con la mtb dell'uomo distante pochi metri. Sul posto i carabinieri di Asiago e un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso, che risalirebbe a diverse ore prima, al primo pomeriggio o addirittura alla tarda mattinata. Da quanto appreso in serata, Montini non era in servizio, ma sarebbe uscito di casa in mattinata per un'escursione in bicicletta, sino alla decisione di percorrere i sentieri boschivi.