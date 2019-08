Investito e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada. Era in vacanza

Secondo i primi rilievi, effettuati dai carabinieri, l'anziano stava attraversando un'arteria a doppio senso di marcia vicina al centro pedonale del paese, quando è stato investito da una Fiat Punto. Violento l'impatto: il pedone che è stato caricato sul cofano e dopo aver infranto il parabrezza con il capo e il corpo è caduto rovinosamente sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. Immediato l'allarme con l'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Asiago. Pesanti i disagi al traffico con l'arteria bloccata per oltre un'ora.

MOGLIANO (TREVISO) -nella mattinata di oggi, 18 agosto, ad: vittima un, che era in vacanza con la famiglia sull'Altopiano, alloggiato in un hotel della zona. La vittima è stata investita da un'auto condotta da un uomo di Marostica mentre attraversava via Garibaldi. Il decesso è avvenuto durante il trasporto in ospedale.