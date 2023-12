Messina Denaro, arrestata Martina Gentile: è la figlia di Laura Bonafede, la storica amante del boss

PALERMO - I carabinieri del Ros hanno arrestato con le accuse di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena aggravate Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, la donna che per anni è stata sentimentalmente legata al boss Matteo Messina Denaro.

Nei confronti della ragazza, che il padrino latitante considerava come una figlia, la Procura aveva già chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il gip non aveva ritenuto che ci fossero indizi sufficienti. Alla luce del nuovo materiale investigativo raccolto dai carabinieri il giudice ha ora disposto per l'indagata gli arresti domiciliari.

Martina Gentile avrebbe consegnati dei pizzini per il boss mafioso Matteo Messina Denaro con la figlia nel passeggino. È quanto emerge dall'inchiesta: il boss era statao arrestato lo scorso 16 gennaio e morto di recente per un tumore. Palermo. Gli investigatori stanno cercando di scoprire a chi fossero diretti.