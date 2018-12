Schianto mortale perde la vita motociclista di 36 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un morto ed un ferito ricoverato in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. È il bilancio del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la circonvallazione di Aradeo, all'altezza dell'incrocio con via Santa Maria delle Nevi, costato la vista ad un motociclista di 36 anni, Roberto Carratta, del posto. Il sinistro ha coinvolto, oltre alla moto sulla quale viaggiava la vittima, anche una Fiat Cinquecento condotta da un uomo, che è stato invece trasportato con codice giallo in ospedale, a Gallipoli. Al momento è in corso la ricostruzione di quanto accaduto.Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aradeo, ai quali spetterà ricostruire la dinamica del tragico sinistro stradale.