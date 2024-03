Si finge una ragazzina per farsi inviare video e foto hot dai baby calciatori: arrestato allenatore di 25 anni

È stato arrestato un allenatore di calcio di 25 anni, che suoi social adescava i baby calciatori fingendosi una ragazzina. Come riporta il Secolo XIX, l'uomo sfruttava dati e conoscenze personali per farsi inviare video e foto a luci rosse da due giovani allievi della scuola calcio dove lavora. L'uomo, arrestato e messo ai domiciliari dopo l'ammissione di colpa, è un allenatore della giovanali della Valpolcevera, in Liguria.

L'allenatore chiedeva ai giovani di inviare le foto su Telegram, così da essere più difficilmente rintracciabile. A inchiodarlo è stata l'indagine dei detective del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica della Liguria specializzati proprio in questo genere di accertamenti, partita dopo la denuncia di una famiglia che non capiva che cosa stesse succedendo a loro figlio sui suoi profili social.