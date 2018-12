Non rientra a casa, trovato morto dopo 24 ore: era finito con l'auto in un canale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Ieri sera non era rientrato a casa e i famigliari si erano allarmati ed avevano fatto denuncia. A distanza di 24 ore è stato ritrovato morto. Ecco cosa è successo: l'uomo si è perso, con l'auto è finito in un corso d'acqua, ha cercato di mettersi in salvo, ma non ce l'ha fatta stroncato probabilmente da un malore.I carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza (Padova) assieme ai vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di, residente a Vigonza, che era scomparso da casa ieri sera, tanto che il figlio aveva sporto denuncia ai carabinieri. L'anziano a bordo della sua auto probabilmente ha sbagliato strada ed è finito nelle acque del canale Tergola. L'uomo è riuscito a uscire dalla sua macchina e ha cercato di risalire l'argine, ma è stato colto da un malore fatale. L'auto è stata notata da due passanti che portavano a spasso il loro cagnolino in campagna. Poco distante è stato ritrovato anche il cadavere dell'anziano