Aeronautica, al 72° stormo celebrata la Madonna di Loreto, patrona del corpo

L'Aeronautica militare ha ricordato la patrona, la Madonna di Loreto, con una messa celebrata dal vescovo Ambrogio Spreafico e la partecipazione delle autorità del territorio oltre una rappresentanza del personale militare, civile e frequentatore dei corso di pilotaggio del 72° stormo. Il Vescovo nella sua omelia ha sottolineato «…siamo in un mondo dove si pensa poco. Pensando poco si capisce poco e si ascolta poco. Questo non va bene, perché si diventa prepotenti quando non si ascoltano le parole degli altri». In chiusura ha inoltre sottolineato «Questa festa racconta una antica tradizione, continuate a portare pace nel mondo dove c'è guerra. Che la Madonna di Loreto possa aiutare gli uomini a vivere in pace»



Il comandante del 72° stormo, colonnello Alessandro Fiorini, al termine della cerimonia, ha ringraziato della partecipazione tutte le istituzioni presenti, sottolineando alcune parole del Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti: «…per il bene della nostra Italia con diuturna operosità e silente impegno e per il quale sento la necessità di esprimere una orgogliosa riconoscenza ed il mio personale apprezzamento. Affidiamo, pertanto, alla nostra Patrona, il nostro servizio quotidiano, la nostra forza propulsiva, la nostra passione affinché Lei, unitamente a tutti coloro che vestendo la divisa azzurra ha chiamato a sé prematuramente, anche recentemente, come Fabio, Giuseppe, Marco, Alessio, Vincenzo, possa sempre proteggere il nostro cammino…»