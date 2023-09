L'aereo doveva svelare il sesso del nascituro, ma il velivolo precipita avvolto dal fumo rosa: morto il pilota

Conoscete il gender reveal? Si tratta di una festa che si tiene durante la gravidanza per rivelare il sesso del bambino alla famiglia e agli amici dei genitori in attesa, e talvolta ai genitori stessi. In Messico, un piccolo aereo doveva «svelare» il sesso del bambino attraverso il rilascio di un fumo colorato ma quello che doveva essere un momento di gioia, si è trasformato in una tragedia: il pilota del velivolo ha perso il controllo dell'aereo ed è precipitato in pochi secondi non lontano dal luogo del party per il neonato.



Cosa è successo

Azzurro o rosa, il piccolo aereo avrebbe dovuto annunciare il sesso del nascituro ai genitori che avrebbero alzato lo sguardo al cielo.

Ma i prossimmi «mamma e papà» hanno assistito a uno spettacolo davvero scioccante. Il pilota ha perso il controllo dell'aereo ed è precipitato in pochi secondi e molto vicino al luogo del party per il neonato.

Stando a quanto reso noto, Luis Angel aveva appena rilasciato la scia rosa nel cielo per annunciare la nascita di una bambina per la coppia in trepidante attesa quando le ali dell'aereo si sono staccate dal velivolo: il mezzo è precipitato senza lasciare scampo al suo pilota. Il 32enne alla guida dell'aereo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato ricoverato in ospedale d'urgenza.

Ora gli inquirenti indagano sulla dinamica dell'accaduto. Dopo l'incidente, gli invitati non si sono accorti subito di quanto successo, impegnati a festeggiare la notizia relativa al sesso della bimba.

Quando alcuni dei partecipanti si sono accorti dell'incendio in corso dopo lo schianto, hanno cercato di aiutare al 32enne, spegnendo le fiamme con l'acqua e allertando i soccorsi per il trasporto in ospedale. Il pilota è poi morto dopo essere stato ricoverato.