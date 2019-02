Abusi sessuali su 15enne in un bordello arrestato un 78enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARCELLONA - A prima vista, sembrava un appartamento come tanti, anche se alcuni residenti da tempo avevano notato uno strano viavai di uomini. In realtà, all'interno di un'abitazione c'era una vera e propria, gestita da uomini di nazionalità, che avevano assoldato dellee connazionali al servizio di vari clienti.I fatti sono avvenuti a, dove la polizia haun uomo spagnolo diche stava abusando sessualmente di una, dopo averla minacciata di diffondere video intimi della sorella, con cui l'anziano aveva avuto rapporti sessuali. Gli agenti sono intervenuti dopo aver trovato un annuncio sul web, in cui venivano promessi massaggi e prestazioni 'extra' da parte di giovani ragazze orientali. Lo riporta 20minutos.es La polizia, all'interno dell'appartamento, hanno trovato, tutte immigrate irregolari e prive di documenti, che dormivano tutte all'interno della stessa stanza. A schiavizzarle erano due, che le costringevano a essere disponibili 24 ore su 24. I due cinesi sono stati arrestati per sfruttamento della prostituzione, mentre il 78enne è accusato di abusi sessuali su minore. La 15enne che era stata costretta ad avere rapporti sessuali era stata ritrovata all'interno di un armadio, dove l'anziano, una volta accortosi della presenza della polizia, le aveva intimato di nascondersi.