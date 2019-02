Palpeggia e abusa della figlioletta di amici 75enne condannato

Imputato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, figlia di amici di famiglia che gli avevano anche dato un lavoro, un uomo è stato condannato a 3 anni e 6 mesi con rito abbreviato.



Il 75enne di Due Carrare (Padova) stando alle indagini ha approfittato di una ragazzina di 16 anni in due occasioni nel dicembre del 2016 e nell'agosto del 2017, appartandosi con lei in una zona non sorvegliata dell'azienda in cui prestava servizio, palpeggiandola e baciandola, approfittando dell'amicizia che aveva con il padre e con il nonno della ragazza.



La sentenza è stata pronunciata oggi dal gup Domenica Gambardella.

