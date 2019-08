A 86 anni alla guida di una Panda ma non ha mai conseguito la patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI A 86 anni guidava una Fiat Panda senza aver mai conseguito la patente di guida, essendo titolare della sola patente di categoria “A” che comunque era scaduta oltre 25 anni fa. Fermato dagli agenti del nucleo radiomobile della Polizia Locale di Terni, durante uno dei controlli predisposti dal Comando, all’arzillo vecchietto è stata comminata una sanzione da oltre 5000 euro ed il fermo del veicolo per 3 mesi. Multata anche la prooeuararai del mezzo, la compagna di 83 anni, per avere incautamente affodato la sua auto ad una persona non munita di totolo di guida. Gli stessi agenti sono intervenuti, insieme al personale dell’Ufficio Infortunistica stradale, in viale Trento per una collisione volontaria dovuta ad un diverbio per motivi di traffico avvenuta tra un furgone ed un’auto. Gli agenti hanno raggiunto uno dei due automobilisti in via Guazzaroni dove, dopo poco, si è presentato anche il conducente dell’autocarro con targa polacca che in un primo momento si era allontanato. A carico di quest’ultimo, un 60enne residente a Narni, è scattata una multa da 700 euro ed il sequestro del veicolo. Agli agenti avrebbe dichiarato di essere in pensione ma di aver svolto, a suo tempo, il lavoro di trasportatore e di guidare, quotidianamente o quasi, l’Ape 50.