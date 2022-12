Ascoli, inaugurata la statua di Costantino Rozzi: è a grandezza naturale e ha le mitiche calze rosse. Ecco dove si trova

ASCOLI - Bagno di folla questa mattina per l'inaugurazione della statua in onore dell'ex presidente dell'Ascoli calcio, Costantino Rozzi. La statua, a grandezza naturale, è stata realizzata dall’artista Giuseppe Cordivani di Acquasanta, in bronzo, con un basamento di travertino.

La scaramanzia che rivive

Particolare: i calzini di Rozzi saranno di colore rosso. In questi mesi c’è stato un grande lavoro e parecchi incontri tra la famiglia di Costantino, con la figlia Antonella, la nipote Giulia, e l’artista per definire al meglio i dettagli della lavorazione.