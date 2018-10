Villa con truffa vista mare Nei guai un giovane intascava la caparra sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Affitto-truffa sul web, nei guai un giovane napoletano. Durante la stagione estiva 2018, l’uomo pubblicizzava (tramite annunci on-line) l’affitto di una villa con fantastica vista su San Benedetto. La proposta aveva ingolosito una donna della provincia di Avellino, interessata a trascorrere un periodo di vacanze lungo la Riviera delle Palme. Così, la potenziale affittuaria aveva versato una caparra di 400 euro. Ma, dopo aver ricevuto l’acconto, l’uomo si sarebbe dileguato. La truffata, però, non si è persa d’animo ed ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Castel Baronia. I militari hanno fatto subito scattare una fitta rete d’indagini. Settimane di intenso lavoro per i militari dell’Arma che, alla fine, hanno fatto centro. I carabinieri avellinesi, infatti, fanno sapere di aver denunciato in stato di libertà un 30enne di Napoli, nei confronti del quale «sono emersi inconfutabili elementi di reità».L’uomo, tra l’altro, non sarebbe nuovo a simili truffe. Stando alla ricostruzione effettuata dal personale in divisa, il 30enne aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di una splendida dimora sambenedettese, senza esserne né il proprietario né delegato. «Grazie a foto panoramiche mozzafiato ed al prezzo conveniente, riusciva a persuadere la potenziale affittuaria che, convinta che si trattasse di un buon affare, non esitava a versare la somma di 400 euro con bonifico bancario - spiegano ancora i militari - ma, incassato il denaro, faceva perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite». Poi, come detto, la donna si è rivolta al 112. Dopo accurate indagini si è potuto risalire al napoletano, già noto per analoghi reati, che è stato deferito all'autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile del reato di truffa.