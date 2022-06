Crolla il controsoffitto della scuola, aula del refettorio transennata si potranno solo preparare le lunch box: ecco dove è successo

SAN BENEDETTO - Ieri mattina intorno alle ore 8, gli uffici comunali hanno avuto notizia del cedimento di un giunto del controsoffitto sovrastante un’area circoscritta del refettorio del plesso “Alfortville”.

Immediatamente, d’intesa con la dirigenza scolastica, l’area è stata messa in sicurezza interdicendone l’utilizzo e a verificare le condizioni della struttura danneggiata e di quelle analoghe presenti in altre aree dell’edificio. Dopo la rimozione di arredi e suppellettili e dei pannelli del controsoffitto, i tecnici hanno verificato tutti i giunti presenti nel solaio di copertura della sala refettorio, estendendo tale controllo anche al controsoffitto della palestra, allestito alla stessa maniera. Sono già state avviate le operazioni di ripristino del controsoffitto. Nel frattempo, l’utilizzo del refettorio è stato limitato alla sola preparazione dei “lunch box” necessari per il servizio di mensa che tornerà a pieno regime giovedì 16 giugno.

