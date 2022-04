San Benedetto, un parco-palestra a Porto d'Ascoli. Il calisthenics si può ora praticare all’aria aperta in viale dello Sport

SAN BENEDETTO - Sport all’aria aperta, una nuova opportunità arriva da Porto d’Ascoli. Precisamente dal “Parco Varo Ristori”. Ossia l’area verde (con annessa pista ciclabile) che si trova ad Ovest della ferrovia, tra viale dello Sport e via Mare. Lì, è stata inaugurata in grande stile una nuova attrezzatura dedicata al “Calisthenics”: pratica ginnica che, in sostanza, favorisce l’uso del peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. L’attrezzatura è arrivata grazie all’associazione “Torre Guelfa”: gruppo civico, presieduto da Pasqualino Ruggieri che, da anni, gestisce quel particolare parco portodascolano.





«Questa è la dimostrazione di quanto i cittadini possano contribuire a rendere il luogo in cui vivono più accogliente, bello e decoroso» ha detto Ruggieri, sottolineando come il nuovo strumento è a disposizione gratuitamente per tutti. Durante la cerimonia d’inaugurazione, a tagliare il nastro c’erano, tra gli altri, il sindaco Antonio Spazzafumo ed il consigliere regionale Andrea Assenti. «Entrambi - ci riferisce ancora il presidente Ruggieri - hanno più volte sottolineato il lavoro svolto, in questi anni, dall’associazione “Torre Guelfa” che è riuscita a trasformare un’area degradata in un luogo per famiglie e attrattivo per eventi che vanno dai compleanni ad un raduno nazionale di atleti Calisthenics».



Durante l’inaugurazione, c’è stato anche un momento di commozione, quando i referenti dell’associazione hanno voluto ricordare il socio Adriano Barassi (scomparso nel luglio 2019) omaggiando la vedova Rita e le figlie Laura e Claudia con una targa-ricordo. Ma la tristezza ha ceduto subito il passo all’allegria, con tante persone che hanno subito voluto testare la nuova attrezzatura sportiva. Tra queste, anche l’assessore allo sport: Cinzia Campanelli. «Il riconoscimento del lavoro fatto in questa area verde da parte del sindaco e dell’assessore Campanelli, con il loro l’impegno per una ancor più stretta e fattiva collaborazione per i progetti futuri, ci motivano a fare ancora meglio», ha sottolineato ancora Ruggieri.



Inoltre all’interno per tutto maggio allenamenti di volley per bambini e bambine 6 /12 anni. Iniziativa gratuita della Riviera Samb Volley. «Con istruttori Fip - spiega Ruggieri - per info: 339-6408229».

