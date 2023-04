SAN BENEDETTO - Momenti di paura a Porto d’Ascoli quando, intorno alle 16 di ieri, un bimbo di cinque anni è finito a terra dopo essere stato urtato da un’auto in via Mare davanti agli occhi dei genitori . Il piccolo è stato colpito dallo specchietto laterale di un’auto in transito. L’impatto ha però provocato la caduta del bimbo che è finito a qualche metro di distanza dal punto dell’investimento.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE San Benedetto, bambino di 5 anni travolto da un'auto: portato d'urgenza all'ospedale Salesi dall'eliambulanza

I soccorsi

Sul posto si sono precipitate due ambulanze, una della Croce Verde di San Benedetto partita dalla sede di via Petrarca e l’altra, medicalizzata, dal presidio Potes dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Gli operatori del servizio di emergenza coordinato dalla dottoressa Tiziana Principi, in considerazione della dinamica in base alla quale si sono svolti i fatti, hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

L’eliambulanza

Dal Nord delle Marche si è così levato in volo Icaro che in pochi minuti ha raggiunto la Riviera delle Palme atterrando nell’area predisposta in via Sgattoni, di fronte all’istituto tecnico commerciale Capriotti. In quel punto il bambino è stato prelevato in codice rosso. L’elicottero si è poi levare in volo dirigendosi verso l’ospedale regionale Torrette di Ancona dove il bimbo è stato preso in cura dai medici e dal personale sanitario in servizio nel nosocomio dorico. A quanto si apprende, per fortuna, il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

Il codice rosso

Il trasporto in elicottero e l’attivazione del codice rosso sono infatti stati decisi per la concomitanza di due fattori: la giovanissima età dell’investito e la dinamica dell’incidente che lo ha visto cadere a qualche metro di distanza dall’auto che lo ha urtato. I vigili urbani di San Benedetto del Tronto si sono recati sul posto per gestire il traffico e soprattutto ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente stradale in via Mare.