Il grande amore infrange il tabù: fatidico sì tra Giorgia e Jessica

SAN BENEDETTO - Venerdì 22 giugno 2018. Una data che resterà per sempre nei cuori di due persone e negli annali della città. La città è San Benedetto ed i cuori sono quelli di Giorgia Quaranta e Jessica Rosadini. È la prima coppia in rosa che in Riviera ha scelto la strada del matrimonio, o meglio dell’unione civile. Il rito civile si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri al Paese Alto, a Palazzo Piacentini.Mentre fuori imperversava la pioggia, tra le storiche mura che videro sbocciare la poesia vernacolare di Bice Piacentini, Giorgia e Jessica si sono scambiate le promesse di rito, sotto la supervisione dell’ufficiale di stato civile Carlo Merli. «Per noi è un giorno meraviglioso. Ne festeggiamo solo uno, di tanti insieme» commentano le due spose, residenti a Porto d’Ascoli e raggianti nei loro abiti che richiamavano uno stile dark.