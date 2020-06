San Benedetto, minaccia con un coltello i condomini: arrestato un trentenne

SAN BENEDETTO - In pieno centro di San Benedetto i carabinieri sono intervenuti su richiesta al 112 di una diciannovenne del posto, la quale, assieme alla sua famiglia, era stata minacciata con un grosso coltello da cucina da un condomino trentenne, già conosciuto alle forze dell’ordine. La grave minaccia è stato uno dei numerosi episodi persecutori che si ripetono dal mese di gennaio sempre a danno della stessa famiglia. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per i reati di atti persecutori e per resistenza a pubblico ufficiale poiché ha cercato di sottrarsi all’arresto opponendo viva resistenza, venendo subito bloccato dai militari operanti. Si tratta di un raro caso di stalking “condominiale” sul quale i Carabinieri sono intervenuti in maniera rapida e decisa ponendo fine alle minacce e vessazioni. L’uomo è ora a disposizione della magistratura ascolana. © RIPRODUZIONE RISERVATA