Ciclista travolge e ferisce una bimba e poi fugge via

GROTTAMMARE - E' caccia ad una ciclista che intorno alle 18.30 di domenica ha investito una bimba di sei anni e non si sarebbe fermata a prestare soccorso ma, anzi, si sarebbe allontanata in tutta fretta dall'area dell'incidente. La ciclista è anche stata inseguita da una passante che però non è riuscita a raggiungerla e che, dopo l'incidente, ha fornito ai carabinieri intervenuti sul posto, tutti i dettagli su quanto visto. Ora è caccia alla ciclista pirata che i militari vogliono rintracciare a tutti i costi. La piccola, che ha sei anni, ha riportato una sospetta frattura alla gamba.