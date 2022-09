Ascoli, microcamera sotto la mascherina Ffp2 per superare l'esame della patente: scoperto e denunciato

ASCOLI PICENO - Sotto la mascherina Ffp2 nascondeva una microcamera per superare l'esame della patente: denunciato un 25enne straniero. Lo stratagemma è stato scoperto dagli agenti della Polizia Stradale di Ascoli Piceno. La mascherina Ffp2 deve essere obbligatoriamente indossata per l'esame teorico. In questo caso, era stata occultata ed assicurata con del nastro adesivo una telecamera miniaturizzata wireless.

Collegato con i complici a distanza tramite un minuscolo auricolare bluetooth inserito nell’orecchio, grazie alla micro camera il candidato è riuscito ad inquadrare lo schermo del Pc utilizzato per l’esame in modo da ottenere in diretta le risposte corrette. Il colore nero della mascherina è risultato essere infatti ideale per dissimulare perfettamente il minuscolo buco creato per la lente della telecamera.

La perquisizione



Ciò che invece non era stato considerato è stato l’acume degli operatori della Polizia Stradale e della Motorizzazione, i quali hanno subito notato un sospetto rigonfiamento del dispositivo di protezione delle vie aeree. Immediata è stata quindi la perquisizione personale del soggetto, che nascondeva su di sé il resto del kit tecnologico per la comunicazione con i suggeritori complici.

Questo episodio si aggiunge ai numerosissimi tentativi sventati dal personale della Polizia Stradale di Ascoli Piceno, in diretta sinergia con il personale della Motorizzazione Civile; in molti casi gli autori sono stranieri extracomunitari, con gravi difficoltà anche solo nella comprensione della lingua italiana, che cercano di superare lo scoglio dell’esame teorico per l’abilitazione alla guida tramite un illecito “aiutino da casa”.