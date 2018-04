Grottammare, barca incendiata nel rimessaggio sulla spiaggia Concreta l'ipotesi del dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE – Incendio all'alba di quesdta mattina a Grottammare. Intorno alle ore 6 un pedone ha dato l'allarme doppo avere visto le fiamme bruciare una piccola imbarcazione nel rimessaggio sulla spiaggia nei pressi della pista ciclabile di Grottammare. In poco tempo i vigili del fuoco di San Benedeto sono intervenuti per spegnere le fiamme ma purtroppo il motoere dell'imbarcazione è stato seriamente danneggiato. I vigili del fuoco, i carabinieri e la Guardia costiera stanno indagando sull'origine dell'incendio doloso ma non si esclude l'atto doloso per la dinamica per come si è sviluppato.