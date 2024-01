ASCOLI La prontezza di un residente della Piazzarola che con il telefono cellulare ha ripreso il furto e ha avvertito i carabinieri, ha consentito di arrestare in flagranza di reato tre ladri che hanno messo a segno il colpo all’interno della sede di dell’Associazione pensionati Piazzarola e Porta Cartara. Il colpo era stato messo a segno poco prima delle 5 di lunedì quando un residente in via Lungo Castellano, che stava andando a lavoro, ha notato un movimento sospetto nei pressi del circolo: due uomini e una donna stavano armeggiando nel tentativo di forzare la porta d’ingresso alla sede dell’associazione.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Scappavano con la cassetta dei soldi del circolo: presi e arrestati tre ladri ad Ascoli

Il furto

Una volta all’interno, poi, i ladri si sono impossessati di una cassettina metallica con all’interno sette euro per poi allontanarsi. Il residente con il telefono cellulare ha ripreso queste scene e contestualmente ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Una pattuglia si è immediatamente portata sul posto e ha sorpreso i tre maviventi nei pressi della scuola D’Azeglio, a pochi metri di distanza dalla sede del circolo dei pensionati. Fermati in flagranza di reato, i tre – una donna di 42 anni e due giovani di 23 e 24 anni – avevano ancora la scatola in metallo trafugata all’associazione e pertanto sono stati arrestati e posti ai domiciliari dove si trovano ora a disposizione della magistratura in attesa di comparire davanti al gip del tribunale di Ascoli per l’interrogatorio di garanzia.

I precedenti

«Non è la prima volta che subiamo dei furti – dice il presidente dell’Associazione pensionati, Antonio Agostini -. Nella cassettina in metallo c’erano solo pochi euro perché ogni sera il cassiere dell’associazione porta via tutti i soldi. Purtroppo però, ogni volta dobbiamo far fronte ai danni che vengono provocati». Un paio d’anni fa, i ladri entrarono nella sede e rubarono il televisore che veniva utilizzato per vedere le partite o per dare la possibilità agli associati di seguire qualche trasmissione durante il pomeriggio e anche la sera. «In tutti questi anni, abbiamo presentato tre denunce per fatti analoghi – ricorda Angelini – . Ma l’estate scorsa abbiamo desistito dal farlo. Avevamo fatto una grigliata all’aperto e al termine della cena avevamo riposto in frigorifero tutto il cibo avanzato. Qualcuno durante la notte si introdusse all’interno della nostra sede e rubò tutto. In quel caso, decidemmo di non fare la denuncia. Ma adesso che i ladri finalmente sono stati arrestati in flagranza, speriamo che funzioni da deterrente per altri malintenzionati».

La riqualificazione

Nel frattempo, però, l’amministrazione comunale ha deciso, utilizzando i fondi del Pnrr, ha deciso di riqualificare l’intera zona e fornire all’Associazione una nuova sede. «Abbiamo avuto la possibilità di vedere il progetto di ristrutturazione di tutto il circolo – ha detto il presidente, Antonio Agostini –. Verranno sistemate delle nuove casette e verrà installato anche un sistema di allarme e videosorveglianza». Il progetto è già stato redatto e nei prossimi mesi verranno realizzati i lavori di una struttura che rappresenta un punto di riferimento importante per i residenti della Piazzarola e di Porta Cartara. Peccato però che un punto di aggregazione sociale per il quartiere venga così spesso preso di mira dai ladri pur sapendo che in un circolo di pensionati non è certamente Fort Knox.