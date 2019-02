Blitz a Porta Maggiore e Monticelli: in poche ore 3 furti nelle abitazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ASCOLI - Tre furti a poca distanza nel pomeriggio giovedì. Di questi due sono stati compiuti a Porta Maggiore, il terzo a Monticelli. Per le modalità con cui sono stati messi a segno i furti, non si esclude che i ladri possano essere entrati in azione dopo aver tenuto d’occhio i residenti studiandone le abitudini. In via 3 Ottobre, una signora è uscita di casa per pochi minuti, giusto il tempo di recarsi dalla vicina. Tanto è bastato ai malviventi per intrufolarsi all’interno dell’abitazione, mettere a soqquadro i locali alla ricerca di soldi e di oggetti preziosi prima di dileguarsi. Piuttosto cospicuo il bottino essendo riusciti a rubare gioielli e oro.