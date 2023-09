Autovelox, ecco il calendario di settembre con postazioni, giorni e orari a Monteprandone

MONTEPRANDONE - Autovelox, ecco il calendario delle postazioni per il mese di settembre 2023 della Polizia Locale di Monteprandone.

La campagna mirata

​​​​Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di settembre, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.

Giorni, orari e postazioni

Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:

Mercoledì 6 settembre, dalle 13 alle 19, via Scopa;

Sabato 16 settembre, dalle 13 alle 19, via Salaria, Contrada Sant’Anna;

Venerdì 22 settembre, dalle 13 alle 19, via Salaria, Contrada San Donato;

Lunedì 25 settembre, dalle 8 alle 13, S.P. 54, Contrada Colleappeso.