Torna l'emergenza cinghiali: â€‹emessa un'ordinanza per il "contenimento"

ASCOLI - Torna l’emergenza cinghiali in città. Il sindaco Fioravanti ha deciso di diramare (a fronte delle ultime segnalazioni e della relazione del comandante della polizia municipale e del dirigente comunale del servizio ambiente) un’ordinanza per tenere sotto controllo, attraverso la polizia provinciale, la presenza crescente e preoccupante degli animali selvatici sul territorio comunale.Un provvedimento che nasce dagli ultimi avvistamenti di un consistente numero di esemplari nella zona di Tronzano, con il timore che si torni ad avvistare altri cinghiali anche in alcuni quartieri della città, come avvenuto qualche mese fa. Si tratta, dunque, di intervenire con operazioni che, tecnicamente, vengono definite di contenimento del fenomeno.