Voleva suicidarsi, un giovane la salva. Bloccata dopo che aveva superato il parapetto del ponte

ASCOLI - Ha visto una ragazza che aveva già scavalcato il parapetto del ponte e l’ha bloccata, facendola poi desistere dai propri propositi. È stato un giovane che aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in un locale del centro, intorno alla mezzanotte di ieri, a salvare la giovane. Aveva da poco ripreso il suo scooter per tornare a casa quando nei pressi del ponte di Campo Parignano, ha notato la sagoma di una donna in piedi sul parapetto.





È sceso dallo scooter deciso ad intervenire ma non appena la giovane si è accorta della sua presenza, ha iniziato ad urlare manifestando i propri propositi di voler farla finita intimandogli di non avvicinarsi. Mostrando sangue freddo, il giovane ha iniziato a parlare con lei per tenerla occupata fino a quando, approfittando di un momento di distrazione, con uno scatto repentino è riuscito a bloccarla cingendola ai fianchi. Sono seguiti attimi concitati in cui l’aspirante suicida ha cercato di liberarsi dalla sue perpetrando la volontà di volersi gettare nel vuoto. Il ragazzo, mettendo a rischio la propria incolumità, con il solo obiettivo di mettere in salvo la donna, ha continuato a parlarle cercando di convincerla.

Fino a quando è riuscito a metterla al sicuro. La ragazza, probabilmente provata dalla tensione di quei momenti, ha subito dopo perso i sensi. Nel frattempo, sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza con il personale sanitario a bordo che si è preso cura della ragazza per poi trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stata visitata e quindi tenuta in osservazione. Sul ponte di Campo Parignano sono giunte anche le pattuglie di polizia e carabinieri che hanno provveduto a eseguire i rilievi di rito.



Non si conoscono, al momento, i motivi che avrebbero indotto la ragazza a mettere in atto l’incauto gesto e che l’hanno indotta a salire sul parapetto del ponte manifestando l’intenzione di farla finita. Fortunatamente, proprio in quel momento si è trovato a passare il ragazzo il cui intervento si è dimostrato provvidenziale per evitare tragiche conseguenze. Con prontezza, è riuscito ad attirare l’attenzione della ragazza e, poi, a bloccarla fino a quando non è riuscita a metterla in salvo e a consegnarla alle cure dei sanitari del 118.

