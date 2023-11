ASCOLI - Nuovi cantieri in arrivo. L’Arengo che ha avviato la procedura di gara per riqualificare strade e spazi pubblici in 19 zone tra città e frazioni con un ulteriore investimento di 2,7 milioni. Dalla struttura commissariale per il sisma si procede col ripristino di due infrastrutture importanti per l’entroterra come la Provinciale 65 Roccafluvione-Palmiano e la 184 “Tavernelle” che collega Palmiano col valico di Croce di Casale.



APPROFONDIMENTI L'ORDINANZA Piazza Arringo, ad Ascoli bancarelle via per tutto il periodo delle festività natalizie. Ecco dove traslocano

Sulla base di quanto programmato dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli, l’Arengo ha avviato la procedura di gara per la riqualificazione e manutenzione straordinaria di vie e strade in 19 zone. «Dopo i numerosi interventi avviati e altri in corso – spiega Cardinelli – inseriamo un ulteriore tassello per migliorare la rete stradale. Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi ora procediamo con l’appalto dei lavori». Per quanto riguarda i quartieri, figurano lavori in via Kennedy, via Cola d’Amatrice e via San Severino a Porta Maggiore, a Monticelli nel piazzale sotto il distributore Agip, in via Verdi-via Vivaldi a Borgo Solestà, sulla circonvallazione nord all’altezza della caserma dei carabinieri e nel tratto tra lo stadio e il villaggio Santa Marta; in viale Vellei, sul ponte di Campo Parignano-rotatoria di piazza Giacomini, in via Zeppelle-zona stadio, sulla Piceno Aprutina, in via San Filippo e Giacomo, sul lungo Tronto tratto sud. Prevista la messa in sicurezza del muro lungo la ciclabile in largo Gerani-incrocio via Ciclamini. Nelle frazioni, si interverrà in due zone a Valle Fiorana, Colonnata, Venagrande e Polesio.

Le due infrastrutture



Si procede anche con il ripristino di due infrastrutture importanti per l’entroterra: la Provinciale 65 Roccafluvione-Palmiano e la 184 “Tavernelle”, chiusa per smottamenti che hanno ostruito la carreggiata. L’Ufficio speciale ricostruzione, come soggetto attuatore, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione di queste strade che servono gli abitanti di Roccafluvione e Palmiano garantendo gli spostamenti verso Ascoli e i Comuni limitrofi come Comunanza e Venarotta. «L’intervento rientra nel nuovo piano delle opere pubbliche da 2,8 miliardi, voluto anche dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, per riattivare l’Appennino centrale» spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.