ASCOLI - La nuova variazione di bilancio dell’Arengo – che sarà sottoposta al consiglio comunale - prevede vari investimenti e una collegata integrazione del Piano opere pubbliche messa a punto dal sindaco Marco Fioravanti con l’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli. Tra le opere che potranno essere realizzate ci sono i lavori su via Kennedy, via Cola d’Amatrice, via Recanati e via San Severino, un’integrazione per l’adeguamento del campo Squarcia e la riqualificazione del circolo ricreativo di Monticelli.

Attraverso la rimodulazione del bilancio, con nuove entrate e risparmi su alcune spese, la giunta, su input del sindaco e dell’assessore Cardinelli, ha revisionato il programma delle opere pubbliche con un ampliamento degli interventi realizzabili. Tra questi c’è il restauro e la riqualificazione del circolo ricreativo di Monticelli, con un contributo concesso dalla Fondazione Carisap di 385mila euro a cui verranno aggiunti 70mila euro dall’Arengo con le riserve straordinarie distribuite da Ascoli reti gas, per un investimento di 455mila euro. È stato inserito il progetto per i lavori di rifacimento del piano viario di via Kennedy (per un tratto), di via Cola d’Amatrice, di via Recanati e di via San Severino, con un costo di 325mila euro con copertura grazie a contributi regionali per il miglioramento della rete stradale.

Inoltre, sono stati aggiunti 75mila euro per i lavori nella chiesa di San Francesco poiché l’intervento in corso per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura sarà ampliato al chiostro. Integrazione anche per il campo Squarcia per 105mila euro che serviranno a trasformare l’impianto in una struttura di livello nazionale per ospitare sport equestri. Infine, sono previsti altri piccoli inserimenti di spesa per la manutenzione straordinaria di immobili (30mila euro), per lavori su un edificio in zona Sentina (40mila euro) e per l’acquisto di camion (30mila euro).



Sempre all’interno della variazione di bilancio, l’Arengo ha inserito investimenti nel settore delle politiche sociali, su indirizzo del sindaco e dell’assessore Brugni, e in altri settori. Per il sociale, ci sono 35mila euro per il sostegno educativo a minori disabili e 51mila euro per il sostegno a minori in situazione di disagio. Ci sono 70mila euro per forniture alle mense scolastiche, 39mila euro per incarichi di progettazione e 20mila euro per la manutenzione ordinaria di immobili comunali.