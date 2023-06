ASCOLI - La scalinata che conduce da viale De Gasperi al parcheggio di Porta Torricella torna a trasformarsi, all’improvviso, in un luogo anche di utilizzo di sostanze stupefacenti. E a dimostrarlo, a supporto delle segnalazioni di qualche cittadino, ci sono anche foto scattate proprio lungo i pianerottoli della struttura che consente di raggiungere a piedi (per chi magari non vuole utilizzare l’ascensore) il parcheggio coperto. Foto che ritraggono chiaramente confezioni vuote di siringhe e anche un fazzoletto sporco di sangue.

Si tratta di fotografie scattate nel pomeriggio di lunedì scorso, mentre già in mattinata altri cittadini avevano segnalato la costante presenza di giovani fermi lungo la scalinata.

Una situazione che ha visto qualche utente del parcheggio lamentarsi, evidenziando anche le difficoltà, ancor più per donne sole che debbano riprendere l’auto in sosta, di transitare lungo la scalinata di pertinenza della Saba. Si tratta di episodi che, in realtà, anche in passato, saltuariamente, erano stati registrati sempre lungo la scalinata che conduce da viale De Gasperi fino alla passerella che consente poi di raggiungere le auto in sosta nel parcheggio di Torricella. E, oltre al fatto dei timori di qualcuno dal punto di vista della sicurezza, è evidente anche come questi fatti vadano a intaccare l’immagine della città proprio in una zona che è quella che più di tutte le altre rappresenta il primo approccio con la città di molti visitatori dell’hinterland e turisti provenienti da ogni parte d’Italia.

Una situazione, dunque, per la quale i cittadini che hanno segnalato i fatti richiedono una certa attenzione per far sì che si possa in qualche modo risolvere il problema. Considerando tra l’altro che ci sono anche diversi utenti che per diversi motivi non possono o non vogliono utilizzare l’ascensore. E, quindi, non si può certo risolvere il problema andando a chiudere del tutto la scalinata, come detto, molto utile per tanti automobilisti.