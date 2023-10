ASCOLI - Una doppia gara di appalto (per interventi del valore di circa 1,7 milioni di euro) per rigenerare definitivamente e completamente l’importante area a Campo Parignano tra l’ex caserma Vellei e il capannone ex Sauc.





Due gare parallele avviate dall’Arengo per riqualificare tutta quella parte del quartiere che ospita il sestiere di Porta Tufilla, la palestra pugilistica, altri spazi di aggregazione sociale in una parte della struttura a fianco alla chiesa di San Pietro e Paolo, dove si intende creare un centro di aggregazione culturale con una nuova biblioteca, spazi per attività didattico-ricreative e laboratori.



Un intervento diviso in due lotti su cui il sindaco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli hanno voluto accelerare per poter arrivare quanto prima all’avvio dei cantieri. E, nel frattempo, si cerca anche di individuare le soluzioni logistiche per il trasloco temporaneo delle attività presenti, sestiere in primis considerando la necessità di operare in una sede alternativa, una volta aperto il cantiere, in vista della Quintana 2024.



La gara di appalto che prevede l’investimento più consistente, con base di gara di circa 1 milione e 66mila euro, è proprio quella che riguarda il capannone che andando molto indietro nel tempo era utilizzato dall’allora azienda di trasporto pubblico denominata Sauc. Capannone che, come detto, ospita il sestiere di Porta Tufilla e una palestra pugilistica. In questo caso, le offerte delle imprese partecipanti dovranno pervenire entro il prossimo 2 novembre alle ore 16. E chi si aggiudicherà l’appalto avrà 240 giorni naturali e consecutivi di tempo, ovvero circa 8 mesi dalla consegna dei lavori, per completare l’intervento. Il progetto si pone come obiettivo la riduzione del degrado mantenendo la funzione di area per la socializzazione.



Nello specifico si tratta del recupero architettonico del fabbricato ex Sauc con un piccolo ampliamento dello stesso. Il recupero del capannone prevede interventi sulla muratura e sui giunti, il rifacimento del manto di copertura, il ripristino delle parti ammalorate e un consolidamento. Al sestiere di Porta Tufilla resterà destinato il lato ovest del capannone ma, su quel lato, l’ingresso del sestiere sarà garantito da una grande apertura centrale. Si ottimizzeranno inoltre, gli spazi interni e si creeranno spazi al piano superiore serviti con una scala. Nella parte centrale sarà ubicata l’area bar. Sul lato est, invece, resterà la palestra pugilistica opportunamente sistemata. Lo spazio esterno sarà rimodulato ma resterà destinato a parcheggio.



L’altro lotto per cui l’Arengo ha avviato la procedura di gara è quello che riguarda la rigenerazione di una parte dell’ex caserma Vellei. Per l’intervento c’è la disponibilità di 388mila euro. Nello specifico, ad essere interessata dai lavori sarà una parte dell’immobile che ospita alcuni locali al piano terra del chiostro minore, dove si intende realizzare un centro di aggregazione culturale composto da una nuova biblioteca, spazi per attività didattico-ricreative e di tipo laboratoriale, spazi di co-working e servizi collegati. Le offerte delle imprese dovranno pervenire entro le ore 16 del 25 ottobre.