ASCOLI - Sono stati momenti di tensione quelli che si sono registrati in pieno centro, sabato notte, e che ancora una volta, hanno avuto come protagonisti gli adolescenti che hanno scelto piazza Ventidio Basso e le vie limitrofe per incontrarsi con le proprie comitive. A squarciare la tranquillità di un caldo sabato sera d’autunno ci hanno pensato due giovani che, intorno alle 22,30, hanno iniziato a discutere animatamente. I toni, come spesso accade in questi casi, si sono alzati fino a quando i due hanno iniziato ad affrontarsi minacciosamente.



Le botte



Da lì a poco, dalle parole si è passati ai fatti con i due che hanno iniziato ad alzare le mani. Fortunatamente sono intervenuti altri amici che erano presenti e hanno separato i due contendenti evitando così che la lite potesse degenerare e avere conseguenze ben più gravi. Nel frattempo, però, la maggior parte dei giovani che stavano in quel momento in piazza Ventidio Basso si è allontanata riversandosi in via Cairoli e in via del Trivio. Il parapiglia è durato solo pochi minuti fino a quando la situazione non è tornata ad una apparente normalità. Ma sempre durante la stessa notte si sono registrati anche altri episodi incresciosi. Poco distante da piazza Ventidio Basso, qualcuno alla guida di uno scooter è andato a sbattere contro un’automobile che era parcheggiata al lato della carreggiata. Ieri mattina, è stato il proprietario del veicolo a fare l’amara scoperta e a trovare il proprio mezzo danneggiato. Sull’asfalto però sono stati rinvenuti anche alcuni pezzi del ciclomotore che potrebbero consentire di risalire al modello e quindi al proprietario e al responsabile dell’incidente.



Le proteste



Ancora una volta Piazza Ventidio Basso diventa teatro di episodi di movida molesta. Ormai da tempo, i residenti della zona hanno manifestato tutta la loro preoccupazione e il timore che la situazione possa aggravarsi ulteriormente. Urla, liti che in qualche occasione sfociano in risse, incidenti, auto danneggiate si registrano sempre più frequentemente durante il sabato sera. E per questo chiedono maggiori controlli al fine di porre un freno a episodi che possano mettere in pericolo l’incolumità e la sicurezza dei giovani e non solo.