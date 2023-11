ASCOLI - Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, che guida un fondo da 60 miliardi di dollari, ha promesso che presto sarà in città. Il miliardario qatariota ha infatti portato a termine l’operazione per l’acquisto del 40% delle quote di Reaxing, azienda di Campolungo con una trentina di dipendenti, specializzata nel segmento dell’active aging della riabilitazione neuromotoria e neuro cognitiva nonché della performance sportiva. L’investimento è stato possibile anche grazie ai buoni uffici dell’amministratore delegato di Reaxing, l’ascolano Romolo Angellotti.

Fondo del Qatar nel Piceno: il presidente del Paris Saint Germain rileva quote di Reaxing (l'azienda che ha già conquistato Juve e Milan)





Gli altri investitori, oltre a Nasser Al-Khelaïfi proprietario di Legacy Investments e presidente del fondo sovrano Qatar Investment e presidente del Paris Saint Germain sono Paul McGrath azionista di Picht International; Andrea Radrizzani proprietario di Aser e presidente della Sampdoria.

L’operazione è stata già perfezionata con un primo aumento di capitale di cinque milioni di euro, al quale seguiranno altri corposi investimenti. Reaxing si è specializzata nel miglioramento delle prestazioni e nella prevenzione e recupero dagli infortuni, da parte di campioni di ogni disciplina in più parti del mondo: squadre di calcio del calibro di Paris Saint-Germain, Milan, Juventus, Ajax e Liverpool, comitati olimpici (Cina, ad esempio) e federazioni sportive che vanno dalla pallavolo al rugby.



Segue centri di High Performance Training come il Med-Ex Ferrari di Maranello dove c’è una Academy di giovani piloti e in futuro pensa in grande. Ad esempio sbarcando sul mercato sportivo a stelle e strisce, in particolare nel football americano. Nel padel, inoltre Nasser Al-Khelaifi ha creato un vero e proprio circuito che si sta affermando a livello mondiale.



Dal 2016, anno di fondazione, l’azienda aveva già ottenuto considerevoli validazioni di mercato, con un fatturato cumulativo di circa 24 milioni di euro e vendite in decine di Paesi nel mondo, oltre a prestigiosi premi internazionali per l’innovazione e per il design. Nel futuro Reaxing forte delle importanti collaborazioni e referenze, punterà a specializzarsi ulteriormente nel mondo dello sport e a rafforzare il settore medicale, in particolare il mondo della neuroriabilitazione cognitiva e motoria. Saranno quindi progettate e prodotte nuove attrezzature specifiche con protocolli innovativi nel settore.