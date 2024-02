ASCOLI Il Carnevale ascolano è sulla rampa di lancio. Con la consegna ufficiale delle chiavi della città da parte del primo cittadino Marco Fioravanti nelle mani di Re Carnevale, si inaugura oggi il periodo di festa. Il cerimoniale avverrà eccezionalmente nel weekend precedente al via del concorso, visto che poi il sindaco sarà ospite a Sanremo. Le chiavi verranno consegnate alla Mascherina d’oro in carica, Enzo Impiccini, e la cerimonia si terrà in una versione inedita, aperta a tutta la cittadinanza, nell’atrio di Palazzo dei Capitani alle ore 12.

Le pre-iscrizioni

La giornata di oggi segnerà un altro tassello importante per il Carnevale visto che dovranno essere effettuate le pre-iscrizioni da parte dei gruppi mascherati che vogliono occupare una postazione fissa in centro. L’assegnazione avverrà tramite sorteggio nella giornata di domani. Per tutte le altre maschere, singoli o gruppi, le iscrizioni partiranno lunedì 5, per poi concludersi entro la mattinata di sabato 10 febbraio.

Il calendario

La settimana di eventi, dall’8 al 13 febbraio, sarà caratterizzata da tanti appuntamenti. Si inizia con la tradizionale passerella delle scuole in piazza del Popolo la mattina dell’8 febbraio, Giovedì Grasso, per proseguire nel pomeriggio, stessa location, con l’appuntamento in maschera dedicato ai più piccoli, con l’atteso concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy. Sabato 10 febbraio 10 sarà la volta del recupero delle tradizioni: dalle ore 15 presso Palazzo dei capitani sarà attivo un centro di storie di maschere mediante il laboratorio di conoscenza e interpretazione, mentre dalle ore 16 la piazza tornerà ad essere sede di balli, grazie alla musica dal vivo eseguita dal gruppo “On Air”. Nello stesso pomeriggio di sabato il concorso comincerà ad animarsi con l’uscita dei gruppi iscritti nella categoria “OB” (Omnia Bona). Il termine del pomeriggio, infine, sarà caratterizzato dall’allestimento de “La Raviolata”, musica e degustazioni dalle ore 17.30 alla Loggia dei Mercanti. In serata verrà recuperato anche il veglione del Circolo cittadino, che prevede la cena e il dopo cena e la selezione di Alex dee jay, grazie all’organizzazione dell’associazione Il Carnevale di Ascoli. Domenica 11 entrerà nel vivo il concorso sino alla sera, con il veglione in piazza con le propose di Ubby dee jay.

Largo ai giovani

Prima del gran finale del Martedì Grasso, che si concluderà mediante il concerto in piazza della band “Doctor Vintage” e le candidature dei gruppi vincitori, lunedì 10 il salotto cittadino vedrà l’evento “All-In, tutti in maschera”, curato dalle associazioni giovanili cittadine in due momenti: alle 19 con musica dal vivo ed artisti emergenti; alle 21 con dee jay e artisti. Cerimonia di premiazione del concorso fissata per il 17 febbraio alle 16 al teatro Filarmonici.