ASCOLI - Porta Tufilla regala il suo palcoscenico ai due protagonisti rossoneri e ai sestieri della Quintana. La decorazione del ponte di Campo Parignano riflette il tributo a Massimo Gubbini e Denny Coppari. “Forza e onore gladiatore” e “Grazie Denny” si legge nelle iscrizioni della grande opera. E in omaggio al cavaliere vittima di un drammatico incidente nelle prove a Foligno, solo qualche giorno prima della Giostra ascolana di luglio, ecco sul ponte impresse le date delle otto vittorie di Massimo Gubbini nella Quintana: dal lontano 2008 all’ultima, avvenuta nel luglio dell’anno scorso. Sono state lunghe ore di lavoro quelle nella notte tra sabato e domenica: alla fine ecco la pittura del ponte con i colori del rosso e del nero, con l’omaggio alla Quintana.

Il disegno vede al centro i monumenti simbolo dei sestieri e del Comune (Ponte Romano per Porta Solestà, Porta Tufilla, Sant’Angelo Magno per la Piazzarola, la cattedrale per Sant’Emidio, Porta Gemina per Porta Romana, il ponte di Cecco per Porta Maggiore), arricchiti dall’iscrizione in latino “Mundus Nos Amo”. «Dalla mezzanotte tutti sul ponte per rinnovare la tradizione – avevano fatto sapere i rossoneri -. I bambini sono invitati a portare con sé un pennello per partecipare». Prima di armarsi di vernice è stata organizzata una cena in taverna. I sestieranti, grandi e piccini, hanno così fatto le ore piccole e hanno concluso le operazioni di decorazione solo all’alba.

«Ponte 2023. Dedicato al mondo che amiamo... alla città, alla Quintana e a te che ne hai fatto la storia» si legge sulle pagine social del sestiere rossonero. E proprio sul web le prime immagini delle decorazioni dei ponti hanno fatto subito incetta di complimenti e messaggi. Dopo Porta Tufilla e Sant’Emidio, all’appello adesso mancano gli altri quattro sestieri.

Nelle prossime settimane toccherà a loro eseguire la tradizionale pittura dei ponti, nel percorso di avvicinamento all’edizione della Quintana di agosto in onore del santo patrono. Non ancora ufficiali le date, ma Porta Solestà dovrebbe decorare il suo ponte il 28 luglio, per Piazzarola appuntamento al 29 luglio, il 31 per Porta Romana, Porta Maggiore dovrebbe chiudere il 3 agosto.