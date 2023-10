ASCOLI - Sarà ancora Denny Coppari a difendere i colori di Porta Tufilla. Dopo le belle prove nelle ultime Giostre, arriva la conferma. Il cavaliere di Treia era stato chiamato in corsa dai rossoneri dopo il grave incidente avvenuto a Massimo Gubbini ad inizio luglio, a Foligno. Lunedì sera si è riunito il comitato di Porta Tufilla. Gubbini resterà ancora a lungo lontano dalle piste. I rossoneri scelgono quindi la continuità e si affidano all’esperienza: il cavaliere marchigiano può contare su dieci Giostre disputate allo Squarcia.

APPROFONDIMENTI LA RICORRENZA Ascoli, per i 30 anni la scuola di Architettura si fa un bel regalo: iscritti in aumento e due nuovi corsi di laurea

Intanto Piazzarola avvalora i rumors: il sestiere divorzia da Nicholas Lionetti e ufficializza i cavalieri che difenderanno l’arme nella Quintana 2024: sono Mario Cavallari e Davide Dimarti. Il primo, classe 2002, inizia ad andare a cavallo all’età di 6 anni dopo aver assistito per la prima volta alla sua giostra casalinga di Servigliano.

Il suo curriculum

Cura per diversi anni la sua preparazione tecnica praticando il salto ostacoli, poi dal 2020 comincia a gareggiare in Giostre storiche tra cui Servigliano e Monterubbiano. Dimarti, classe 2004, vive ad Offida ed inizia a covare la passione per i cavalli fin da piccolo, passione, che lo porterà a 5 anni a chiedere ai genitori di fare le prime lezioni di equitazione. Da quel momento non scenderà più da cavallo e si avvicinerà dapprima al salto ostacoli per poi appassionarsi al mondo delle Gostre, diventando secondo cavaliere a Sant’Emidio. Partecipa al master dei cavalieri di Foligno e oggi grazie anche alla collaborazione con la scuderia Isola Azzurra coglie l’opportunità di sposare il progetto di Piazzarola.