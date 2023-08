ASCOLI - Imbrattato con la vernice il ponte Nuovo decorato da Porta Tufilla: alcuni vandali hanno rovinato il disegno propiziatorio realizzato dai sestieranti rossoneri. E il console Francesco Mazzocchi tuona: «Inciviltà e imbecillità. È inutile fare appelli alla lealtà e alla sportività se poi accadono episodi del genere: così si surriscaldano gli animi. Faccio fatica a comprendere». Non si tratta di un caso isolato: qualche giorno fa il sestiere era stato preso di mira. «È stata imbrattata con vernice blu la serranda della sede, oltre a panche, tavoli e sedie che utilizziamo per le nostre serate – aggiunge Mazzocchi -. In quell’occasione alcune persone dalle finestre dei palazzi vicini potrebbero aver ripreso i responsabili».





Il sestiere rossonero vive un momento difficile, segnato dal grave incidente a Massimo Gubbini a Foligno. «Perché infierire su di noi? Non capisco», si chiede Mazzocchi. Ora toccherà al comitato decidere gli eventuali passi da compiere. Ma non solo il sestiere, anche parecchie persone hanno subito danni alle auto percorrendo il ponte di Campo Parignano, come testimoniato in queste ore anche sui social.

La Quintana si avvicina





Nel frattempo la Quintana è alle porte. Fra due giorni i cavalieri scenderanno nell’arena dello Squarcia per conquistare l’ambito Palio. In settimana si sono tenute le prove al campo giochi, domenica ci sarà spazio solo per la sfida. Da una parte Luca Innocenzi, il favorito, conquistatore dell’ultima giostra di luglio. Dall’altra un manipolo di agguerriti rivali. E su tutti c’è Lorenzo Melosso. Il cavaliere di Porta Romana, secondo classificato un mese fa, fresco vincitore della Giostra cavalleresca di Sulmona, affila gli artigli. E l’obiettivo è solo uno. «Sono carico. Voglio fare bene e migliorare il risultato di luglio. Mi aspetto molto da questa Quintana. Sono scaramantico e non dico nulla, spero che tutto vada per il meglio». Qualche giorno fa le prove al campo con il cavaliere rossoazzurro in groppa lunedì al destriero Clarabella e martedì su Magic Strike. Ma Innocenzi e gli altri dovranno fare molta attenzione a un altro protagonista.

Le prove

Tommaso Finestra è uno degli ultimi arrivati, salito in corsa a bordo del sestiere di Sant’Emidio in seguito all’infortunio di Pierluigi Chicchini. A luglio si è piazzato in terza posizione dopo pochi allenamenti, dimostrando subito grande feeling con la pista. Durante le prove ha corso con In the wood e Stile di vita. Domenica ha tutte le intenzioni di ripetersi anche se mantiene un basso profilo. «Voglio confermare le aspettative di luglio – spiega -. Abbiamo lavorato per migliorare le imprecisioni, nella pulizia e nella velocità. Non posso però avere grandi pretese: la Quintana di Ascoli è importante, molto difficile e abbiamo avuto poco tempo. L’ultima Giostra ha dato qualche certezza in più. Voglio fare bene».