ASCOLI - In tre avrebbero picchiato un diciassettenne a Colle San Marco alla vigilia del 25 Aprile scorso, quando ragazzi sono soliti trascorrere la notte in tenda. Due di loro sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni gravi nei confronti di un diciassettenne che, a seguito dell'aggressione subita, ha deciso di sporgere denuncia. Il terzo, invece, all'epoca dei fatti minorenne, dovrà essere giudicato dal Tribunale per i minorenni di Ancona.

Stando a quanto riferito dalla vittima, la sera del 24 aprile si trovava sul pianoro di San Marco e mentre stava parlando con una ragazza, gli si avvicinò il diciottenne che lo avrebbe spintonato.

Al fine di evitare discussioni, il ragazzo si allontanò e ritornò nella sua tenda, installata nei pressi dell'ex Foresteria. Pochi minuti dopo, tre giovani (tra cui il diociottenne di prima), probabilmente in balia dell’alcol hanno raggiunto il minorenne e lo avrebbero colpito con un pugno in pieno volto. Frastornato per il pugno in faccia, il diciassettenne sarebbe inciampato su uno dei fili della tenda cadendo a terra. Invece di soccorrerlo, i tre avrebbero proseguito nel pestaggio con altri pugni in diverse parti del corpo. Momenti di paura e di violenza vissuti sotto gli occhi di alcuni amici della vittima dell'aggressione che si trovavano insieme a lui per trascorrere la nottata insieme.

A seguito delle percosse, il diciassettenne ha dovuto far ricorso alle cure del medici del pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni che gli hanno riscontrato la frattura composta delle ossa nasali, un ematoma all'occhio destra e l'abrasione della cornea; ferite giudicate guaribili in quindici giorni. Per gli aggressori, invece, è scattata la denuncia e il prossimo 2 aprile dovranno comparire davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti per rispondere dell'accusa di lesioni gravi.