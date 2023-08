ASCOLI - Sconti e agevolazioni su musei, tour e visite guidate della città per chi arriverà in città durante Ascoliva Festival. Per il taglio prettamente turistico della manifestazione, gli organizzatori hanno deciso di attivare per la decima edizione, specifiche iniziative mirate ad accogliere in maniera adeguata i visitatori attivando agevolazioni e sconti per una serie di servizi turistici in città. Il tutto attraverso un’iniziativa, già sperimentata lo scorso anno, che si chiama “Ascoliva Plus” e che consiste nell’attivazione di una sorta di rete di accoglienza che coinvolge servizi rivolti ai visitatori della città come i musei civici, il trenino Ascoli Explorer e un servizio di visite guidate del centro cittadino con l’associazione di guide turistiche Marche V Regio e l’associazione di categoria Federagit-Confesercenti.

In pratica, tutti coloro che degusteranno le olive ascolane e gli altri piatti proposti dagli stand di Ascoliva avranno anche un coupon denominato “Ascoliva Plus” che potranno utilizzare per ottenere una scontistica speciale sui biglietti di ingresso nei musei civici (anche per le aperture serali), così come agevolazioni sui ticket per salire sul trenino turistico Ascoli Explorer e scoprire stando a bordo i principali punti di interesse cittadini. Inoltre, in collaborazione con Marche V Regio e Federagit-Confesercenti, da domani al 21 agosto, sarà possibile fruire di visite guidate al centro storico di Ascoli con tre appuntamenti quotidiani durante l’orario di apertura di Ascoliva, ovvero alle 15.30, alle 18.30 e alle 21.30 con una scontistica speciale sempre con il voucher “Ascoliva Plus”.

Inoltre, sempre con l’iniziativa “Ascoliva Plus”, chiunque sia in possesso del coupon potrà ottenere anche sconti o agevolazioni in alcune attività commerciali che hanno aderito alla rete di accoglienza legata ad Ascoliva Festival. Un segnale importante, tenendo comunque conto del fatto che, chiaramente, l’incremento dei flussi turistici porterebbe vantaggi a tutto il tessuto economico cittadino.