Delegazione cinese per conoscere i segreti dell'oliva ripiena ascolana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sono giunti ad Ascoli dalla Cina per conoscere ed approfondire i processi di lavorazione della carne e dei suoi derivati. Questa mattina , una delegazione cinese proveniente dalla città di Liupanshui e dalla Provincia di Guinzhou, è arrivata ad Ascoli accompagnati da Daniela Giuliani del Miur in rappresentanza anche del professor Giuseppe Marucci, grande esperto nei rapporti Italia-Cina. A seguire, i componenti della delegazione (a capo della quale c’era il vice sindaco Wang Chenggang) hanno visitato il laboratorio Eccellenze Ascolane, sito in via dei Cappuccini, dove hanno scoperto alcune caratteristiche dell'oliva all'ascolana.