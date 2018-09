Lancio di uova sulle auto lasciate in sosta su via Ceci Una speranza dai video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ennesimo episodio di vandalismo martedì notte in via Ceci. Da qualche mese il Comune, al fine di venire incontro ai residenti, ha realizzato la segnaletica orizzontale per consentire di usufruire del parcheggio riservato. Ieri mattina per alcuni residenti la sgradita sorpresa di trovare le carrozzerie delle macchine che avevano lasciato parcheggiate lungo via Ceci imbrattate dopo un lancio di uova. Si è provveduto immediatamente a portare le autovetture in un lavaggio in modo da togliere il rosso dell’uovo che era rimasto attaccato sulle carrozzerie. Perché se non lo si fa con una certa rapidità il rischio che si corre è che la carrozzeria rimanga macchiata. Sono intervenuti i vigili urbani Si procederà a visionare i filmati nella speranza di riuscire ad individuare i responsabili dell’azione vandalica.