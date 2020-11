Schianto sull'Ascoli-Mare: sbanda, finisce sul new jersey e invade la corsia opposta

ASCOLI - La pioggia e l’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbero essere le cause dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio lungo il raccordo autostradale tra Ascoli e Porto d’Ascoli. Intorno alle 14, un automobilista alla guida di una Toyota stava percorrendo la superstrada in direzione Est. Giunto poco prima dello svincolo di Monsampolo, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il new jersey posto al lato della carreggiata.

L’urto è stato violento e la vettura, dopo aver urtato la barriera in cemento, ha invaso nuovamente l’altra corsia del raccordo. Fortunatamente nella carambola non sono state coinvolte altre automobili di passaggio. Tanta paura anche per il conducente che però nello scontro non ha riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente è arrivata una pattuglia della polizia stradale di San Benedetto che ha provveduto ad eseguire i rilievi di rito.

